Шестеро футболистов стали лучшими бомбардирами Евро-2024

Лидерство в бомбардирском зачете чемпионата Европы по футболу 2024 года разделили шестеро игроков, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

По итогам турнира никто из участников не забил более трех мячей. Такой результат показали нидерландец Коди Гакпо, англичанин Харри Кейн, грузин Жорж Микаутадзе, испанец Дани Ольмо, немец Джамал Мусиала и словак Иван Шранц.

На официальном сайте УЕФА все шестеро выделены как лучшие бомбардиры. При этом Микаутадзе дважды отличился с пенальти, Кейн — один раз.

Еще десять футболистов забили на Евро-2024 по два мяча. Десять раз на турнире были зафиксированы автоголы.

Напомним, победителем чемпионата Европы стала сборная Испании. Самым ценным футболистом турнира признали ее полузащитника Родри.

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