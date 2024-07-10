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Макрон прокомментировал поражение сборной Франции в полуфинале Евро-2024

Опубликовано:

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: Christian Liewig-Corbis/Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о поражение национальной сборной по футболу в полуфинальном матче чемпионата Европы-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на социальную сеть X главы государства.

Французская команда уступила со счетом 1:2 футболистам сборной Испании и не смогла выйти в финал континентального первенства.

«Эти игроки вывели нас в полуфинал этого Евро и держали в напряжении до последней секунды. Спасибо, „блюз“. Поздравляю наших испанских товарищей», — написал на своей странице в социальной сети X Макрон.

Таким образом, сборная Франции автоматически стала бронзовым призером ЧЕ-2024, так как матч за третье место не предусмотрен регламентом.

Испания же в финале встретится с победителем противостояния Нидерланды - Англия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2131773-makron-prokommentiroval-porazhenie-sbornoy-francii-v-polufinale-evro-2024/

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