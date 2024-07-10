Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Испании одержала волевую победу над Францией и стала первым финалистом Евро-2024

Опубликовано:

Футболисты Орельен Тчуамени и Альваро Мората (слева направо)
Орельен Тчуамени и Альваро Мората (слева направо). Фото: Alex Grimm/Getty Images

Футболисты сборной Испании одержали победу над командой Франции в первом полуфинальном матче чемпионата Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на "Мюнхен Арене". Матч завершился со счетом 2:1, все мячи были забиты в первом тайме.

Сначала вперед вышли французы, в составе которых отличился Рандаль Коло Муани (9 минута). Затем испанцы отыгрались благодаря усилиям Ламина Ямаля (21), ставшего самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы. Победный мяч записал в актив Дани Ольмо (25).

Испанцы вышли в финал Евро впервые с 2012 года. В решающем матче они сыграют с Нидерландами или Англией.

В случае победы в финале Испания единолично станет самой титулованной сборной в истории чемпионатов Европы. Пока в ее активе три трофея, как и у Германии.

Команда Франции стала бронзовым призером Евро-2024, так как матч за третье место не предусмотрен регламентом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2131356-sbornaya-ispanii-oderzhala-volevuyu-pobedu-nad-franciey-i-stala-pervym-finalistom-evro-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie