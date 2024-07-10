Сборная Испании одержала волевую победу над Францией и стала первым финалистом Евро-2024

Футболисты сборной Испании одержали победу над командой Франции в первом полуфинальном матче чемпионата Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на "Мюнхен Арене". Матч завершился со счетом 2:1, все мячи были забиты в первом тайме.

Сначала вперед вышли французы, в составе которых отличился Рандаль Коло Муани (9 минута). Затем испанцы отыгрались благодаря усилиям Ламина Ямаля (21), ставшего самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы. Победный мяч записал в актив Дани Ольмо (25).

Испанцы вышли в финал Евро впервые с 2012 года. В решающем матче они сыграют с Нидерландами или Англией.

В случае победы в финале Испания единолично станет самой титулованной сборной в истории чемпионатов Европы. Пока в ее активе три трофея, как и у Германии.

Команда Франции стала бронзовым призером Евро-2024, так как матч за третье место не предусмотрен регламентом.

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