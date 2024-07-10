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Испанский вундеркинд стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы

Опубликовано:

Испанский футболист Ламин Ямал
Ламин Ямал. Фото: Alexander Scheuber/UEFA via Getty Images

Нападающий сборной Испании по футболу Ламин Ямаль установил рекорд в матче с командой Франции на чемпионате Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в полуфинале турнира. Испанцы пропустили первыми после гола Рандаля Коло Муани на девятой минуте, но отыгрались усилиями Ямаля на 21-й минуте.

Форвард получил мяч за пределами штрафной площади и левой ногой выполнил обводящий удар в дальний угол. После рикошета от штанги мяч угодил в ворота.

Ямаль отметился голом в возрасте 16 лет и 362 дней. Таким образом, он стал самым молодым автором забитого мяча в истории чемпионатов Европы. Предыдущее достижение принадлежало швейцарцу Йохану Фонлантену, отличившемуся на Евро-2004 в возрасте 18 лет и 141 дня.

Ранее на нынешнем турнире Ямаль также стал самым молодым футболистом, который сыграл и отметился голевой передачей на чемпионате Европы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2131320-ispanskiy-vunderkind-stal-samym-molodym-avtorom-gola-v-istorii-chempionatov-evropy/

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