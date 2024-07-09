Агент ответил на слухи о переходе звезды сборной Казахстана в российский клуб Адиева

Агент форварда сборной Казахстана Максима Самородова Дмитрий Кигинько заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) сохраняют интерес к футболисту, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о переговорах различных клубов на предмет перехода нападающего. Среди последних претендентов на Самородова назывался грозненский "Ахмат", где работает бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.

"Интерес "Ахмата" к Самородову подтвердить пока не могу. К нему вообще в принципе большой интерес от многих клубов, в том числе из РПЛ. Были разговоры и переговоры по поводу его перехода в Россию. Самородов многим интересен.

Не готов назвать конкретные клубы, потому что пока переговоры ничем не завершились. Если говорить про "Ахмат»" то, конечно, есть фактор Адиева. Это не надо списывать со счетов, потому что Самородов может быть интересен Магомеду.

Тут вопрос не конкретного клуба, а скорее в том, что он интересный футболист, на которого есть спрос. Важно, кто предложит интереснее условия, причем это не только деньги, а совокупность факторов", — заявил Кигинько.

На данный момент Самородов выступает за "Актобе", воспитанником которого является. Трансферная стоимость 22-летнего форварда оценивается в 1,2 млн евро, он самый дорогой футболист в Казахстанской премьер-лиге.

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