"Мы заслуживали большего": Криштиану Роналду высказался о вылете Португалии с Евро-2024

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в Instagram высказался о поражении своей команды в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу, передает NUR.KZ.

Напомним, 6 июня "красно-зеленые" встретились со сборной Франции. Игровое время завершилось "сухой" ничьей со счетом 0:0, португальцы уступили соперникам в серии послематчевых пенальти.

"Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии.

Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы достигли на сегодняшний день.

Я уверен, что на поле и за его пределами это наследие будет чтиться и развиваться. Вместе", - заявил Роналду.

Ранее, 39-летний Криштиану заявил, что этот чемпионат Европы станет для него последним в карьере. Он становился чемпионом турнира в 2016 году, а также завоевал серебряную медаль на Евро-2004.

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