Роналду заявил, что Евро-2024 станет последним в его карьере

Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что чемпионат Европы 2024 года станет для него последним, передает NUR.KZ со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.
В ночь на вторник по казахстанскому времени сборная Португалии обыграла Словению в 1/8 финала Евро-2024. Роналду не забил пенальти в дополнительное время, но успешно выполнил одиннадцатиметровый удар в послематчевой серии.
На турнире в Германии капитан сборной Португалии в возрасте 39 лет стал первым футболистом в истории, который сыграл на шести чемпионатах Европы. Роналду подтвердил, что Евро-2024 станет для него последним.
"Конечно, это так. Но я не беспокоюсь об этом, мною движет энтузиазм. Прошу прощения у болельщиков. Я всегда буду отдавать все силы в футболке сборной Португалии. Я продолжу это делать всю свою жизнь. Никогда не отказывался от ответственности", — заявил Роналду.
На Евро-2024 форвард пока не забил ни одного мяча. Это первый чемпионат Европы в карьере Роналду без голов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2127798-ronaldu-zayavil-chto-evro-2024-stanet-poslednim-v-ego-karere/