Роналду заявил, что Евро-2024 станет последним в его карьере

Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что чемпионат Европы 2024 года станет для него последним, передает NUR.KZ со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

В ночь на вторник по казахстанскому времени сборная Португалии обыграла Словению в 1/8 финала Евро-2024. Роналду не забил пенальти в дополнительное время, но успешно выполнил одиннадцатиметровый удар в послематчевой серии.

На турнире в Германии капитан сборной Португалии в возрасте 39 лет стал первым футболистом в истории, который сыграл на шести чемпионатах Европы. Роналду подтвердил, что Евро-2024 станет для него последним.

"Конечно, это так. Но я не беспокоюсь об этом, мною движет энтузиазм. Прошу прощения у болельщиков. Я всегда буду отдавать все силы в футболке сборной Португалии. Я продолжу это делать всю свою жизнь. Никогда не отказывался от ответственности", — заявил Роналду.

На Евро-2024 форвард пока не забил ни одного мяча. Это первый чемпионат Европы в карьере Роналду без голов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.