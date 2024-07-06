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Сборные Нидерландов и Турции огласили стартовые составы на четвертьфинал Евро-2024

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Капитан сборной Турции Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглу: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Нидерландов и Турции по футболу на очный матч 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Команды встретятся на Олимпийском стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в полночь с 6 на 7 июля по казахстанскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с французом Клеманом Тюрпеном.

Сборной Турции из-за перебора желтых карточек не помогут полузащитники Исмаил Юксек и Оркун Кекчю. Также встречу пропустит защитник команды Мерих Демирал, которого дисквалифицировали после скандала.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Нидерланды: Вербрюгген (№1), де Врей (№6), ван Дейк (№4, капитан), Аке (№5), Думфрис (№22), Схаутен (№24), Рейндерс (№14), Симонс (№7), Гакпо (№11), Мален (№18), Депай (№10);

Турция: Гюнок (№1), Бардакджи (№14), Акайдын (№4), Мюльдюр (№18), Кадыоглу (№20), Айхан (№22), Йокушлу (№5), Чалханоглу (№10, капитан), Йылдыз (№19), Гюлер (№8), Йылмаз (№21).

В полуфинале победитель этого матча встретится либо с Англией, либо со Швейцарией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2130171-sbornye-niderlandov-i-turcii-oglasili-startovye-sostavy-na-chetvertfinal-evro-2024/

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