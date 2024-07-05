Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лидера сборной Турции дисквалифицировали на Евро-2024 после скандального жеста

Опубликовано:

Турецкий футболист Мерих Демирал
Мерих Демирал. Фото: Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Защитник сборной Турции по футболу Мерих Демирал получил двухматчевую дисквалификацию на чемпионате Европы 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Санкция вынесена по итогам расследования, открытого после матча 1/8 финала турнира между турками и австрийцами.

В той встрече Демирал оформил дубль и помог своей команде одержать победу (2:1). После второго гола футболист показал "волчий салют", который используется "Серыми волками" — турецкой националистической организацией, запрещенной в Республике Казахстан.

Специальная комиссия УЕФА усмотрела в действии Демирала четыре нарушения, в том числе "основных правил достойного поведения". Турка обвинили в использовании спортивного мероприятия для проявления неспортивного характера, а также в нанесении негативного удара по репутации футбола.

Таким образом, из-за дисквалификации Демирал пропустит четвертьфинальный матч Евро-2024 против команды Нидерландов, который состоится 6 июля. Также он не сможет сыграть в полуфинале, если сборная Турции туда пробьется.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2129760-lidera-sbornoy-turcii-diskvalificirovali-na-evro-2024-posle-skandalnogo-zhesta/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie