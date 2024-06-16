Нуралы Алип определился с будущим клубом, сообщают СМИ

Футболист национальной сборной Казахстана и санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип продолжит выступать за российский клуб, передает NUR.KZ со ссылкой на "СЭ".

В агентстве Player Career Management, представляющем интересы защитника, рассказали о продлении контракта с футболистом.

"По Нуралы в ближайшее время будем обсуждать улучшение и продление контракта с петербуржцами. Интерес из других клубов? Он есть, но на данный момент мы сконцентрированы на «Зените»", — сообщили в агентстве PC Management.

Напомним, ранее Кайрат Боранбаев рассказал об интересе французского "ПСЖ" и английского "Манчестер сити" к Алипу. Контракт футболиста сборной Казахстана с "Зенитом" рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3 миллиона евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.