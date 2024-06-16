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Нуралы Алип определился с будущим клубом, сообщают СМИ

Опубликовано:

Защитник "Зенита" Нуралы Алип
Защитник "Зенита" Нуралы Алип: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Футболист национальной сборной Казахстана и санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип продолжит выступать за российский клуб, передает NUR.KZ со ссылкой на "СЭ".

В агентстве Player Career Management, представляющем интересы защитника, рассказали о продлении контракта с футболистом.

"По Нуралы в ближайшее время будем обсуждать улучшение и продление контракта с петербуржцами. Интерес из других клубов? Он есть, но на данный момент мы сконцентрированы на «Зените»", — сообщили в агентстве PC Management.

Напомним, ранее Кайрат Боранбаев рассказал об интересе французского "ПСЖ" и английского "Манчестер сити" к Алипу. Контракт футболиста сборной Казахстана с "Зенитом" рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3 миллиона евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118342-nuraly-alip-opredelilsya-s-budushchim-klubom/

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