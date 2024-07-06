Роналду установил антирекорд на чемпионате Европы по футболу

Чемпионат Европы по футболу 2024 года стал первым в карьере португальца Криштиану Роналду, на котором он не забил ни одного мяча, передает корреспондент NUR.KZ.

На турнире в Германии сборная Португалии вылетела в четвертьфинале, уступив Франции в серии пенальти. За пять матчей своей команды на Евро-2024 Роналду не забил ни мяча.

Во встрече 1/8 финала со Словенией капитан сборной Португалии выполнял одиннадцатиметровый удар, однако его отразил вратарь Ян Облак, после чего форвард не сдержал слез.

Кроме того, Роналду реализовал пенальти в двух послематчевых сериях — со Словенией и Францией. Однако эти голы не входят в личный бомбардирский зачет.

Таким образом, Роналду не смог стать первым футболистом в истории, который отметился как минимум одним забитым мячом на шести чемпионатах Европы. Но португалец остается единственным, кому удалось сделать это в пяти розыгрышах (с 2004 по 2020 годы).

Суммарно в активе форварда 14 голов в финальных стадиях чемпионата Европы. Он по-прежнему лучший бомбардир в истории турнира.

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