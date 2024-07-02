Роналду заплакал после незабитого пенальти в матче Евро-2024 со Словенией

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не сдержал слез после нереализованного пенальти в матче Евро-2024 со Словенией, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встречаются в рамках 1/8 финала турнира. По итогам основного времени соперники не забили ни одного мяча.

В конце первого экстра-тайма главный судья итальянец Даниэль Орсато назначил пенальти за фол Вани Дркушича на Диогу Жоте. К точке подошел Роналду.

Капитан сборной Португалии пробил в правый от себя угол, однако словенский вратарь Ян Облак отбил мяч и перевел его на угловой.

Роналду едва сдерживал слезы после ошибки, а когда команды ушли на перерыв, расплакался в окружении партнеров. Другие португальские футболисты утешали форварда.

На момент публикации счет в матче так и не был открыт.

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