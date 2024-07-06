Сборная Франции в серии пенальти обыграла Португалию в 1/4 финала Евро-2024

Футболисты сборных Франции и Португалии в серии пенальти определили победителя четвертьфинала чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на арене "Фолькспаркштадион" в Гамбурге. Основное и дополнительное время матча прошло без забитых мячей.

В серии пенальти единственную ошибку совершил Жоау Феликс. Португальский форвард, выполнявший третий удар от своей команды, пробил в штангу.

Французы реализовали все свои попытки и выиграли послематчевую серию со счетом 5:3, что принесло им путевку в полуфинал. На следующей стадии "трехцветные" встретятся со сборной Испании, которая ранее в дополнительное время вырвала победу над Германией.

Другую полуфинальную пару Евро-2024 составят сильнейшие из пар Англия — Швейцария и Нидерланды — Турция.

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