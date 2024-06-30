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Кержаков высказался о возможных трансферах "Кайрата" и присутствии Черчесова на матче с "Астаной"

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Российский футбольный тренер Александр Кержаков
Александр Кержаков. Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Главный тренер алматинского ФК "Кайрат" Александр Кержаков прокомментировал возможное обновление состава команды в летнее трансферное окно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, подопечные Кержакова одержали волевую победу над "Астаной" со счетом 3:1 в минувшей игре 13-го тура чемпионата Казахстана. Сообщается, что на матче присутствовал главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.

– Будут ли укреплены какие-то позиции в летнее трансферное окно?

– У нас коллегиально обсуждается эта ситуация вместе со спортивным отделом, руководством. Вы узнаете о тех игроках, которые пополнят наш состав. Если никто не пополнит, ничего страшного. У нас очень хорошая команда, хорошие футболисты, хорошая атмосфера.

– На игре был главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов. Знали ли вы об этом, и подстегнуло ли это команду?

– Я вот только сейчас узнал. Думаю, что достаточно названия соперника и вывески матча для того, чтобы не было дополнительных стимулов. Все ребята у нас очень амбициозные, хотят побеждать, - рассказал тренер команды.

На данный момент "Кайрат" занимает третью строчку в турнирной таблице КПЛ, отставая от принципиального соперника – ФК "Актобе" – на одно очко. "Красно-белые" находятся на второй позиции, имея одну игру в запасе. Лидирует в турнире шымкентский "Ордабасы".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126445-kerzhakov-vyskazalsya-o-vozmozhnyh-transferah-kayrata-i-prisutstvii-cherchesova-na-matche-s-astanoy/

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