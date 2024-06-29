"Кайрат" одержал волевую победу над "Астаной" в матче чемпионата Казахстана по футболу

Футболисты алматинского "Кайрата" одержали победу над "Астаной" в гостевом матче 13-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Из-за реконструкции "Астана Арены" встреча прошла на стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы. Номинальные хозяева уступили со счетом 1:3.

В составе "Кайрата" отличились бразилец Жоао Пауло (29 минута), казахстанец Адилет Садыбеков (67) и россиянин Дмитрий Сергеев (90+5). Единственный мяч астанчан забил литовец Кипрас Казуколовас (28).

На 50-й минуте пенальти не реализовал футболист столичной команды и сборной Казахстана Эльхан Астанов.

Победа позволила "Кайрату" набрать 21 очко после 12 матчей и сохранить третье место в таблице. Алматинцы уступают только шымкентскому "Ордабасы" и "Актобе".

"Астана" проиграла три из четырех последних встреч в КПЛ. После 12 матчей в активе столичной команды 15 очков, она занимает восьмую позицию.

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