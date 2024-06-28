Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Уругвай одержал разгромную победу над Боливией в матче футбольного Кубка Америки

Опубликовано:

Матч Уругвай - Боливия
Матч Уругвай - Боливия. Фото: Stephen Nadler/ISI Photos/Getty Images

В США продолжается чемпионат между футбольными сборными Южной и Северной Америки, в рамках которого прошли матчи второго тура в группе C, передает корреспондент NUR.KZ.

В очередных играх Копа Америка встречались представители квартета C Уругвай и Боливия. Матч проходил на стадионе "Метлайф" в Нью-Йорке и завершился разгромной победой уругвайцев со счетом 5:0.

У победителей забили Факундо Пеллистри, Дарвин Нуньес, Максимилиано Араухо, Федерико Вальверде и Родриго Бентанкур.

Таким образом, после второго тура Уругвай набирает максимальные шесть очков и возглавляет группу C. У США и Панамы по три очка, а Боливия без набранных баллов замыкает таблицу. ноль.

Напомним, в параллельном матче группы C сборная США сенсационно уступила Панаме в матче второго тура группового этапа домашнего футбольного Кубка Америки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2125557-urugvay-oderzhal-razgromnuyu-pobedu-nad-boliviey-v-matche-futbolnogo-kubka-ameriki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie