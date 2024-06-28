Уругвай одержал разгромную победу над Боливией в матче футбольного Кубка Америки

В США продолжается чемпионат между футбольными сборными Южной и Северной Америки, в рамках которого прошли матчи второго тура в группе C, передает корреспондент NUR.KZ.
В очередных играх Копа Америка встречались представители квартета C Уругвай и Боливия. Матч проходил на стадионе "Метлайф" в Нью-Йорке и завершился разгромной победой уругвайцев со счетом 5:0.
У победителей забили Факундо Пеллистри, Дарвин Нуньес, Максимилиано Араухо, Федерико Вальверде и Родриго Бентанкур.
Таким образом, после второго тура Уругвай набирает максимальные шесть очков и возглавляет группу C. У США и Панамы по три очка, а Боливия без набранных баллов замыкает таблицу. ноль.
Напомним, в параллельном матче группы C сборная США сенсационно уступила Панаме в матче второго тура группового этапа домашнего футбольного Кубка Америки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2125557-urugvay-oderzhal-razgromnuyu-pobedu-nad-boliviey-v-matche-futbolnogo-kubka-ameriki/