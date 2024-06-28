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Сенсационным исходом завершился матч США — Панама на Копа Америка — 2024

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Матч Панама - США
Матч Панама - США. Фото: Alexis Quiroz/Jam Media/Getty Images

Сборная США сенсационно уступила Панаме в матче второго тура группового этапа домашнего футбольного Кубка Америки, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила в рамках группы C на "Мерседес-бенц" арене в Атланте и завершилась сенсационной победой панамцев со счётом 2:1.

Счет на 22-й минуте открыла сборная США усилиями форварда Фоларина Балогана. Панамцы смогли ответить сразу же забитым мячом защитника Сесара Блэкмана. В концовке второго тайма, на 83-й минуте нападающий сборной Панамы Хосе Фахардо установил окончательный счет. Итоговый результат - 1:2 - США терпит поражение.

Отметим, в этой встрече футболисты обеих команд получили красные карточки. На 18-й минуте прямую красную карточку получил игрок США Тимоти Веа. В концовке встречи на 88-й минуте был удален хавбек Панамы Адальберто Карраскилью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2125563-sensacionnym-ishodom-zavershilsya-match-ssha-panama-na-kopa-amerika-2024/

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