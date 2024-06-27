Самого дорогого футболиста Грузии признали лучшим в историческом матче с Португалией на Евро-2024

Нападающий итальянского "Наполи" и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Португалией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команды встретились в рамках третьего тура группы F. Грузины одержали победу со счетом 2:0, которая стала для них первой в истории на чемпионатах Европы и позволила выйти в плей-офф на дебютном турнире.

Кварацхелия забил первый гол своей сборной уже на второй минуте. Он воспользовался передачей Жоржа Микаутадзе, который перехватил мяч после ошибки защитника португальцев. Всего форвард провел на поле 81 минуту.

"Он забил фантастический гол, находил много пространства, хорошо держал мяч и защищался, когда это требовалось", — объяснили выбор в УЕФА.

Кварацхелия — самый дорогой грузинский футболист на данный момент. Трансферная стоимость 23-летнего форварда оценивается в 80 миллионов евро.

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