Определились все участники и пары 1/8 финала Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу 2024 года, который принимает Германия, завершился групповой этап и сформировалась сетка плей-офф, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

По итогам первой стадии турнира из 24 участников борьбу за трофей продолжат 16. В плей-офф вышли все команды, занявшие первые два места в каждой группе. Также туда попали четыре лучшие сборные из числа тех, кто расположился на третьих позициях.

Полное расписание 1/8 финала Евро-2024 по казахстанскому времени выглядит следующим образом:

29 июня, 21:00. Швейцария — Италия (Берлин);

29 июня, 23:59. Германия — Дания (Дортмунд);

30 июня, 21:00. Англия — Словакия (Гельзенкирхен);

30 июня, 23:59. Испания — Грузия (Кельн);

1 июля, 21:00. Франция — Бельгия (Дюссельдорф);

1 июля, 23:59. Португалия — Словения (Франкфурт-на-Майне);

2 июля, 21:00. Румыния — Нидерланды (Мюнхен);

2 июля, 23:59. Австрия — Турция (Лейпциг).

Завершили выступление на Евро-2024 после группового этапа сборные Шотландии, Венгрии, Хорватии, Албании, Сербии, Польши, Украины и Чехии.

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