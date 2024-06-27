Определились все участники и пары 1/8 финала Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу 2024 года, который принимает Германия, завершился групповой этап и сформировалась сетка плей-офф, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.
По итогам первой стадии турнира из 24 участников борьбу за трофей продолжат 16. В плей-офф вышли все команды, занявшие первые два места в каждой группе. Также туда попали четыре лучшие сборные из числа тех, кто расположился на третьих позициях.
Полное расписание 1/8 финала Евро-2024 по казахстанскому времени выглядит следующим образом:
- 29 июня, 21:00. Швейцария — Италия (Берлин);
- 29 июня, 23:59. Германия — Дания (Дортмунд);
- 30 июня, 21:00. Англия — Словакия (Гельзенкирхен);
- 30 июня, 23:59. Испания — Грузия (Кельн);
- 1 июля, 21:00. Франция — Бельгия (Дюссельдорф);
- 1 июля, 23:59. Португалия — Словения (Франкфурт-на-Майне);
- 2 июля, 21:00. Румыния — Нидерланды (Мюнхен);
- 2 июля, 23:59. Австрия — Турция (Лейпциг).
Завершили выступление на Евро-2024 после группового этапа сборные Шотландии, Венгрии, Хорватии, Албании, Сербии, Польши, Украины и Чехии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2124699-opredelilis-vse-uchastniki-i-pary-1-8-finala-evro-2024/