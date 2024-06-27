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Сборная Грузии сенсационно обыграла Португалию и вышла в плей-офф на дебютном Евро

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Грузинские футболисты Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе (слева направо)
Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе (слева направо). Фото: OZAN KOSE/AFP via Getty Images

Футболисты сборной Грузии одержали победу над Португалией в матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча третьего тура группы F прошла на "Фельтинс Арене" в Гельзенкирхене. Матч завершился со счетом 2:0.

В составе сборной Грузии отличились Хвича Кварацхелия (2 минута) и Жорж Микаутадзе (57, с пенальти), который с тремя голами единолично возглавил гонку бомбардиров.

Победа позволила дебютантам чемпионатов Европы набрать четыре очка и выйти в плей-офф с третьего места. В 1/8 финала сборная Грузии сыграет с Испанией.

Португальцы обеспечили себе первую позицию в группе уже после двух туров, поэтому сохранили лидерство с шестью очками. На старте плей-офф чемпионы Европы 2016 года сыграют со Словенией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2124702-sbornaya-gruzii-sensacionno-obygrala-portugaliyu-i-vyshla-v-pley-off-na-debyutnom-evro/

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