Агент объяснил, почему Зайнутдинов отказался от "заманчивого предложения" чемпиона России

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы Бахтиера Зайнутдинова, заявил журналисту Ивану Карпову, что футболист отказался возвращаться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает NUR.KZ.
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о переговорах санкт-петербургского "Зенита" со стамбульским "Бешикташем" по поводу потенциального перехода лучшего бомбардира в истории сборной Казахстана.
"«Зенит» действительно обращался в клуб насчет трансфера Бахтиера, но мы отказались от их весьма заманчивого предложения. Наша цель — играть в Европе, поэтому мы остаемся в «Бешикташе»", — сказал Новиков.
Зайнутдинов перешел в турецкий клуб прошлым летом из московского ЦСКА. В минувшем сезоне полузащитник провел за "Бешикташ" 37 матчей, в которых забил один мяч. Вместе с командой казахстанец стал обладателем Кубка Турции.
Трансферная стоимость 26-летнего Зайнутдинова на данный момент оценивается в пять миллионов евро.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2120322-agent-obyasnil-pochemu-zaynutdinov-otkazalsya-ot-zamanchivogo-predlozheniya-rossiyskogo-kluba/