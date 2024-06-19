Агент объяснил, почему Зайнутдинов отказался от "заманчивого предложения" чемпиона России

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы Бахтиера Зайнутдинова, заявил журналисту Ивану Карпову, что футболист отказался возвращаться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает NUR.KZ.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о переговорах санкт-петербургского "Зенита" со стамбульским "Бешикташем" по поводу потенциального перехода лучшего бомбардира в истории сборной Казахстана.

"«Зенит» действительно обращался в клуб насчет трансфера Бахтиера, но мы отказались от их весьма заманчивого предложения. Наша цель — играть в Европе, поэтому мы остаемся в «Бешикташе»", — сказал Новиков.

Зайнутдинов перешел в турецкий клуб прошлым летом из московского ЦСКА. В минувшем сезоне полузащитник провел за "Бешикташ" 37 матчей, в которых забил один мяч. Вместе с командой казахстанец стал обладателем Кубка Турции.

Трансферная стоимость 26-летнего Зайнутдинова на данный момент оценивается в пять миллионов евро.

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