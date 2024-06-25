Рекордный гол принес Модричу приз лучшему игроку матча с Италией на Евро-2024

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Италией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команды встретились в рамках третьего тура группы B. Итальянцы на последней минуте вырвали ничью со счетом 1:1 и лишили хорватов прямой путевки в плей-офф.

Модрич забил единственный мяч своей команды и стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы. За минуту до этого полузащитник не реализовал пенальти, его удар отразил вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

Всего капитан сборной Хорватии провел на поле 80 минут. Точность его передач составила 91%.

"Он стал самым возрастным футболистом, забившим гол на Евро, и выполнил 14 передач в последнюю треть поля, продемонстрировав превосходную игру во всем", — объяснили выбор в УЕФА.

Модрич установил рекорд в возрасте 38 лет и 289 дней. Трансферная стоимость полузащитника на данный момент оценивается в шесть миллионов евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.