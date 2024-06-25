Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Хорватия на последней минуте упустила победу над Италией и оказалась на грани вылета с Евро-2024

Опубликовано:

Футболисты Федерико Кьеза и Йошко Гвардиол (слева направо)
Федерико Кьеза и Йошко Гвардиол (слева направо). Фото: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Футболисты сборной Италии сыграли вничью с Хорватией и пробились в плей-офф чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники по группе B встретились на "Лейпциг Арене". Матч завершился со счетом 1:1.

Первый мяч на 55-й минуте с передачи Анте Будимира забил капитан сборной Хорватии Лука Модрич. Он стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы по футболу.

Это произошло в следующей атаке после того, как полузащитник не реализовал пенальти. Удар Модрича с одиннадцатиметровой отметки отразил итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

Хорваты упустили победу на последних секундах. На восьмой компенсированной ко второму тайму минуте у итальянцев забил Маттиа Дзакканьи, которому ассистировал Риккардо Калафьори.

Ничья позволила действующим чемпионам Европы набрать четыре очка и со второй позиции в группе вместе с Испанией выйти в плей-офф.

Хорваты с двумя баллами расположились на третьей строчке. Они пробьются в плей-офф, если войдут в число четырех лучших команд, занявших третьи места в своих группах. В соответствующем рейтинге призеры двух последних чемпионатов мира пока идут пятыми, но математически могут подняться выше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2123286-horvatiya-na-posledney-minute-upustila-pobedu-nad-italiey-i-vyletela-s-evro-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie