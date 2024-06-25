Хорватия на последней минуте упустила победу над Италией и оказалась на грани вылета с Евро-2024

Футболисты сборной Италии сыграли вничью с Хорватией и пробились в плей-офф чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники по группе B встретились на "Лейпциг Арене". Матч завершился со счетом 1:1.
Первый мяч на 55-й минуте с передачи Анте Будимира забил капитан сборной Хорватии Лука Модрич. Он стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы по футболу.
Это произошло в следующей атаке после того, как полузащитник не реализовал пенальти. Удар Модрича с одиннадцатиметровой отметки отразил итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма.
Хорваты упустили победу на последних секундах. На восьмой компенсированной ко второму тайму минуте у итальянцев забил Маттиа Дзакканьи, которому ассистировал Риккардо Калафьори.
Ничья позволила действующим чемпионам Европы набрать четыре очка и со второй позиции в группе вместе с Испанией выйти в плей-офф.
Хорваты с двумя баллами расположились на третьей строчке. Они пробьются в плей-офф, если войдут в число четырех лучших команд, занявших третьи места в своих группах. В соответствующем рейтинге призеры двух последних чемпионатов мира пока идут пятыми, но математически могут подняться выше.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2123286-horvatiya-na-posledney-minute-upustila-pobedu-nad-italiey-i-vyletela-s-evro-2024/