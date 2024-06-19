Хорватский футболист в свой день рождения получил приз после матча Евро-2024

Нападающий немецкого "Хоффенхайма" и сборной Хорватии по футболу Андрей Крамарич признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Албанией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команды встретились в рамках второго тура группы B. Сборная Хорватии пропустила первой, затем вышла вперед, но упустила победу на последних минутах. Итоговый счет матча — 2:2.

Крамарич забил первый мяч своей команды, который стал для нее дебютным на всем чемпионате Европы. Всего он провел на поле 84 минуты.

Для форварда гол албанцам стал 29-м в 95 матчах за национальную сборную.

В день игры Крамаричу исполнилось 33 года. На данный момент его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

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