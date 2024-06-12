Бахтиер Зайнутдинов может перейти в "Зенит" и стать самым дорогим игроком в истории Казахстана

Полузащитник Национальной сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов может перейти в санкт-петербургский ФК "Зенит", сообщает NUR.KZ со ссылкой на Depar Sports.
Напомним, Зайнутдинов в августе прошлого года перешел в турецкий ФК "Бешикташ" из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро.
Источник сообщает, что "Зенит", в котором выступает партнер Бахтияра по сборной Казахстана Нуралы Алип, хочет осуществить покупку полузащитника за 25 миллионов евро, при актуальной рыночной оценке игрока в пять миллионов.
Дело в том, что помимо Зайнутдинова в стан чемпионов России также может перейти португалец Жедсон Фернандеш, однако 50 процентов от сделки по его трансферу полагается ФК «Бенфика». Таким образом, турецкий клуб желает продать спортсменов в совокупности за 30 миллионов евро, при этом поменяв ценники на игроков, чтобы выплатить минимальную компенсацию за португальца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2116476-bahtier-zaynutdinov-mozhet-pereyti-v-zenit-i-stat-samym-dorogim-igrokom-v-istorii-kazahstana/