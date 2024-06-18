Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Австрийский футболист, сломавший Мбаппе нос, прокомментировал ситуацию

Опубликовано:

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: Emin Sansar/Anadolu via Getty Images

Защитник сборной Австрии по футболу Кевин Дансо высказался о моменте столкновения с французским капитаном Килианом Мбаппе, передает NUR.KZ со ссылкой на социальную сеть X австрийца.

В матче против австрийцев Мбаппе в верховой борьбе врезался лицом в плечо австрийского защитника Кевина Дансо. Француз не смог сразу подняться с газона, игра была приостановлена. Появившиеся на поле медики оказали помощь нападающему.

«Мне очень жаль, что Мбаппе получил травму в нашем матче. Хочу пожелать Килиану всего самого лучшего. Я надеюсь, что он скоро вернется на поле», - заявил Дансо у себя в социальной сети X.

Ранее, журналист Фабрис Хокинс, подтвердил, что по итогам обследования Мбаппе не стали проводить операцию. Ожидается информация об участие капитана французской команды в предстоящем матче против Нидерландов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2119524-avstriyskiy-futbolist-slomavshiy-mbappe-nos-prokommentiroval-situaciyu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.