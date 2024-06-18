Австрийский футболист, сломавший Мбаппе нос, прокомментировал ситуацию

Защитник сборной Австрии по футболу Кевин Дансо высказался о моменте столкновения с французским капитаном Килианом Мбаппе, передает NUR.KZ со ссылкой на социальную сеть X австрийца.

В матче против австрийцев Мбаппе в верховой борьбе врезался лицом в плечо австрийского защитника Кевина Дансо. Француз не смог сразу подняться с газона, игра была приостановлена. Появившиеся на поле медики оказали помощь нападающему.

«Мне очень жаль, что Мбаппе получил травму в нашем матче. Хочу пожелать Килиану всего самого лучшего. Я надеюсь, что он скоро вернется на поле», - заявил Дансо у себя в социальной сети X.

Ранее, журналист Фабрис Хокинс, подтвердил, что по итогам обследования Мбаппе не стали проводить операцию. Ожидается информация об участие капитана французской команды в предстоящем матче против Нидерландов.

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