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Обидчики сборной Казахстана оформили первую ничью на Евро-2024

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Футболисты Виктор Кристиансен и Петар Стоянович (слева направо)
Виктор Кристиансен и Петар Стоянович (слева направо). Фото: Gokhan Balci/Anadolu via Getty Images

Сборные Словении и Дании поделили очки в матче группы C чемпионата Европы по футболу 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на "Мерседес Бенц Арене" в Штутгарте и завершилась со счетом 1:1.

Датчане отличились первыми. На 17-й минуте Кристиан Эриксен откликнулся на передачу пяткой от Йонаса Винда и с близкого расстояния отправил мяч в ворота соперника.

Для автора гола этот матч стал первым на чемпионатах Европы после встречи с Финляндией 12 июня 2021 года. Тогда Эриксен пережил на поле клиническую смерть.

В отчетной встрече словенцы сравняли счет на 77-й минуте при помощи рикошета. После розыгрыша углового мяч попал к Эрику Янже, который с ходу в одно касание нанес результативный дальний удар.

Датчане и словенцы набрали по одному очку. Также в группе C выступают сборные Сербии и Англии, которые проведут первый матч на Евро-2024 в ночь на 17 июня по казахстанскому времени.

Отметим, что в квалификации чемпионата Европы Дания и Словения играли вместе с Казахстаном. Тогда национальная команда упустила прямую путевку на турнир именно из-за поражения словенцам в последнем туре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118369-obidchiki-sbornoy-kazahstana-oformili-pervuyu-nichyu-na-evro-2024/

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