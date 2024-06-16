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Болельщики сборных Сербии и Англии подрались перед матчем Евро-2024 (видео)

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Болельщик после массовой драки на Евро-2024
Болельщик после драки на Евро-2024. Фото: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Массовая драка с участием болельщиков сборных Сербии и Англии по футболу произошла перед матчем этих команд на чемпионате Европы 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Внимание! В материале содержится видео, на котором запечатлены сцены жестокости и насилия. Оно не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам

Соперники выступают в группе C. Их очный матч начнется в полночь с 16 на 17 июня по казахстанскому времени.

По информации источника, за несколько часов до игры в Гельзенкирхене английские болельщики атаковали сербов, которые находились в баре.

"Использовались стулья, бутылки и все, что вы можете себе представить", — приводятся слова очевидца событий.

Сообщается, что нападавшие скрылись, когда на место прибыли около 200 немецких полицейских. При этом один сотрудник органов правопорядка и болельщик из Англии получили ранения головы.

Источник отмечает, что аресты не производились, однако полицейские занялись выслеживанием зачинщиков драки. При этом немецким силовикам помогают их британские коллеги, которые в том числе работают под прикрытием.

Ранее матч сборных Сербии и Англии был внесен в категорию игр повышенного риска. Органы безопасности заявляли, что представители фанатских групп из обеих стран зачастую склонны к насилию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2118333-bolelshchiki-sbornyh-serbii-i-anglii-podralis-pered-matchem-evro-2024-video/

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