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"Актобе" сыграл вничью с "Елимаем" и сохранил лидерство в КПЛ

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Матч "Елимая" и "Актобе" в КПЛ-2024
Матч "Елимая" и "Актобе". Фото: Пресс-служба ФК "Елимай"

Футболисты "Актобе" сыграли вничью с семейским "Елимаем" в выездной встрече 11-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на стадионе "Спартак" и завершился со счетом 2:2.

В составе гостей отличились гаитянец Жайро Жан (25 минута) и нападающий сборной Казахстана Максим Самородов (78). У хозяев ответные мячи забили белорус Никита Корзун (45+2) и бразилец Майком Дэвид Реджис Родригес (86).

Ничья позволила "Актобе" набрать 19 очков после 10 матчей. Команда сохранила лидерство в КПЛ. Однако столько же баллов теперь в активе шымкентского "Ордабасы", который уступает "красно-белым" по дополнительным показателям.

"Елимай" набрал 17 очков после 10 встреч и занимает четвертую позицию. Выше семейчан также находится алматинский "Кайрат", в активе которого 18 баллов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118348-aktobe-sygral-vnichyu-s-elimaem-i-sohranil-liderstvo-v-kpl/

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