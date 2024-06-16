"Актобе" сыграл вничью с "Елимаем" и сохранил лидерство в КПЛ

Футболисты "Актобе" сыграли вничью с семейским "Елимаем" в выездной встрече 11-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на стадионе "Спартак" и завершился со счетом 2:2.

В составе гостей отличились гаитянец Жайро Жан (25 минута) и нападающий сборной Казахстана Максим Самородов (78). У хозяев ответные мячи забили белорус Никита Корзун (45+2) и бразилец Майком Дэвид Реджис Родригес (86).

Ничья позволила "Актобе" набрать 19 очков после 10 матчей. Команда сохранила лидерство в КПЛ. Однако столько же баллов теперь в активе шымкентского "Ордабасы", который уступает "красно-белым" по дополнительным показателям.

"Елимай" набрал 17 очков после 10 встреч и занимает четвертую позицию. Выше семейчан также находится алматинский "Кайрат", в активе которого 18 баллов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.