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"Ордабасы" нанес "Астане" второе подряд поражение в чемпионате Казахстана по футболу

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Матч "Астаны" и "Ордабасы" в КПЛ-2024
Матч "Астаны" и "Ордабасы". Фото: Пресс-служба Qazaqstan Football League

Футболисты шымкентского "Ордабасы" одержали "сухую" победу над "Астаной" в выездном матче Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Из-за реконструкции "Астана Арены" встреча 11-го тура прошла на стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы. Номинальные хозяева уступили со счетом 0:1.

Единственный гол организовала казахстанская связка футболистов, вышедших на замену. На 77-й минуте Еркебулан Тунгышбаев головой замкнул навес в штрафную площадь в исполнении Сагадата Турсынбая.

Победа позволила "Ордабасы" набраться 19 очков после 10 матчей и подняться на второе место в турнирной таблице, обогнав алматинский "Кайрат". Шымкентцы уступают лидирующему "Актобе" только по дополнительным показателям.

"Астана" потерпела второе подряд поражение в КПЛ. В активе столичной команды осталось 12 очков после 10 матчей, она занимает восьмое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118345-ordabasy-nanes-astane-vtoroe-podryad-porazhenie-v-chempionate-kazahstana-po-futbolu/

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