Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кайрат Боранбаев рассказал об интересе к Алипу от топовых европейских клубов

Опубликовано:

Кайрат Боранбаев
Кайрат Боранбаев. Фото: instagram.com/kairat4

Владелец футбольного клуба "Кайрат", бизнесмен Кайрат Боранбаев рассказал в подкасте у блогера Артура Аскарулы о трансферных предложениях казахстанским футболистам со стороны европейских грандов.

Бизнесмен рассказал об интересе со стороны французского "ПСЖ" и английского "Манчестер Сити" к Нуралы Алипу, а также возможность перехода Садыбекова в итальянский "Милан".

"Алип стал трехкратным чемпионом России. Как я отнесся к новостям про "МЮ" и "Реал"? Отлично отнесся! Мы не то, что поверили. Мы этим вопросом занимаемся. Я занимаюсь. Чтобы он дальше в Европу уехал. И не только "Манчестер Юнайтед". У нас есть предложения от ПСЖ и "Манчестер Сити". Еще не готовое предложение. Общие разговоры.
"Садыбеков в "Милане"? Это хорошие предложения, которые требуют детального обсуждения и времени. Иностранные клубы, когда берут игрока из Казахстана, очень долго следят за ним. Если интерес зарубежных клубов к нашим футболистам переходит в бумагу, в официальное предложение, контракт - мы всегда готовы отпустить. Для того, чтобы наш казахстанский футболист мог свои качества довести до другой стадии развития. Это и для нас хорошо. Потому что по итогу он вернется в сборную. Поэтому мы только за!" - поделился Боранбаев.

Напомним, ранее футболист сборной Казахстана Рамазан Оразов перешел в датский клуб "Силькеборг".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118045-kayrat-boranbaev-rasskazal-ob-interese-k-alipu-ot-topovyh-evropeyskih-klubov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.