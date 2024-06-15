Кайрат Боранбаев рассказал об интересе к Алипу от топовых европейских клубов

Владелец футбольного клуба "Кайрат", бизнесмен Кайрат Боранбаев рассказал в подкасте у блогера Артура Аскарулы о трансферных предложениях казахстанским футболистам со стороны европейских грандов.

Бизнесмен рассказал об интересе со стороны французского "ПСЖ" и английского "Манчестер Сити" к Нуралы Алипу, а также возможность перехода Садыбекова в итальянский "Милан".

"Алип стал трехкратным чемпионом России. Как я отнесся к новостям про "МЮ" и "Реал"? Отлично отнесся! Мы не то, что поверили. Мы этим вопросом занимаемся. Я занимаюсь. Чтобы он дальше в Европу уехал. И не только "Манчестер Юнайтед". У нас есть предложения от ПСЖ и "Манчестер Сити". Еще не готовое предложение. Общие разговоры.

"Садыбеков в "Милане"? Это хорошие предложения, которые требуют детального обсуждения и времени. Иностранные клубы, когда берут игрока из Казахстана, очень долго следят за ним. Если интерес зарубежных клубов к нашим футболистам переходит в бумагу, в официальное предложение, контракт - мы всегда готовы отпустить. Для того, чтобы наш казахстанский футболист мог свои качества довести до другой стадии развития. Это и для нас хорошо. Потому что по итогу он вернется в сборную. Поэтому мы только за!" - поделился Боранбаев.

Напомним, ранее футболист сборной Казахстана Рамазан Оразов перешел в датский клуб "Силькеборг".

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