Самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы забили в матче Италии и Албании

Полузащитник итальянского "Сассуоло" и сборной Албании по футболу Недим Байрами стал автором быстрейшего гола в истории чемпионатов Европы, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.
Рекордный мяч был забит в матче албанцев и итальянцев на групповом этапе Евро-2024.
Уже на первой минуте защитник Федерико Димарко допустил грубую ошибку при вводе мяча из аута. Перехват передачи совершил Байрами, который приблизился к воротам итальянцев и мощным ударом "прошил" вратаря Джанлуиджи Доннарумму.
Таким образом, албанец оформил гол на 22-й секунде матча. Ранее автором самого быстрого забитого мяча в истории чемпионатов Европы был россиянин Дмитрий Кириченко. На турнире 2004 года он отличился в игре с Грецией на 67-й секунде.
Ранее на Евро-2024 испанец Ламин Ямал стал самым молодым футболистом и автором голевой передачи в истории турнира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118066-samyy-bystryy-gol-v-istorii-chempionatov-evropy-po-futbolu-zabili-v-matche-italii-i-albanii/