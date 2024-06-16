Самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы забили в матче Италии и Албании

Полузащитник итальянского "Сассуоло" и сборной Албании по футболу Недим Байрами стал автором быстрейшего гола в истории чемпионатов Европы, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Рекордный мяч был забит в матче албанцев и итальянцев на групповом этапе Евро-2024.

Уже на первой минуте защитник Федерико Димарко допустил грубую ошибку при вводе мяча из аута. Перехват передачи совершил Байрами, который приблизился к воротам итальянцев и мощным ударом "прошил" вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

Таким образом, албанец оформил гол на 22-й секунде матча. Ранее автором самого быстрого забитого мяча в истории чемпионатов Европы был россиянин Дмитрий Кириченко. На турнире 2004 года он отличился в игре с Грецией на 67-й секунде.

Ранее на Евро-2024 испанец Ламин Ямал стал самым молодым футболистом и автором голевой передачи в истории турнира.

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