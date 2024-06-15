Гол + пас: Фабиана Руиса признали лучшим игроком матча Испания — Хорватия на Евро

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Испании по футболу Фабиан Руис признан лучшим игроком матча чемпионата Европы 2024 года с Хорватией, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Команды встретились в рамках первого тура группы B в субботу. Испанцы разгромили хорватов со счетом 3:0.

Руис в эпизоде с первым голом отметился результативной передачей на Альваро Морату. Через три минуты сам полузащитник стал автором забитого мяча.

В УЕФА отметили не только голевые достижения 28-летнего испанца, но и его "регулярную помощь в атаке". Трансферная стоимость Руиса перед чемпионатом Европы оценивалась в 30 миллионов евро.

Ранее награду лучшему игроку матча на Евро-2024 получили немец Джамал Мусиала (встреча с Хорватией) и швейцарец Гранит Джака (с Венгрией).

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