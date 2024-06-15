Джамала Мусиалу признали лучшим игроком матча открытия Евро-2024

Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии по футболу Джамал Мусиала признан лучшим игроком матча открытия чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

В стартовой игре турнира хозяева соревнований разгромили команду Шотландии со счетом 5:1.

Мусиала на 19-й минуте матча забил второй мяч сборной Германии. Он стал вторым из наиболее молодых авторов голов немецкой команды на чемпионатах Европы. По этому показателю 21-летний полузащитник уступил только своему ровеснику Флориану Вирцу, который открыл счет в матче с шотландцами.

Всего Мусиала провел на поле 74 минуты, после чего был заменен на Томаса Мюллера. Для футболиста "Баварии" игра с Шотландией стала дебютной на Евро.

Мусиала — второй по трансферной стоимости в сборной Германии (120 миллионов евро). По этому показателю он уступает только Вирцу (130 миллионов евро).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.