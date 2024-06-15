Стали известны стартовые составы Италии и Албании на матч Евро-2024

Сборные Италии и Албании по футболу назвали стартовые составы на очный матч группового этапа чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на социальные сети команд.

Соперники встретятся на арене "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в полночь по казахстанскому времени. Матч обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Италия: Доннарумма (№1, капитан), Ди Лоренцо (№2), Димарко (№3), Бастони (№23), Калафьори (№5), Жоржиньо (№8), Барелла (№18), Пеллегрини (№10), Кьеза (№14), Фраттези (№7), Скамакка (№9);

Албания: Стракоша (№23), Джимсити (№6, капитан), Айети (№5), Митай (№3), Хюсай (№4), Рамадани (№20), Аслани (№21, капитан), Байрами (№10), Сефери (№15), Асани (№9), Броя (№11).

Сборную Италии на Евро-2024 возглавляет местный специалист Лучано Спаллети. Аналогичный пост в команде Албании занимает бразилец Силвиньо.

В группе B также выступают Испания и Хорватия. Их очный матч в рамках первого тура завершился разгромным поражением последних.

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