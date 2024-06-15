Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стали известны стартовые составы Италии и Албании на матч Евро-2024

Опубликовано:

Итальянский футболист Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма. Фото: Claudio Villa/Getty Images for FIGC

Сборные Италии и Албании по футболу назвали стартовые составы на очный матч группового этапа чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на социальные сети команд.

Соперники встретятся на арене "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в полночь по казахстанскому времени. Матч обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Италия: Доннарумма (№1, капитан), Ди Лоренцо (№2), Димарко (№3), Бастони (№23), Калафьори (№5), Жоржиньо (№8), Барелла (№18), Пеллегрини (№10), Кьеза (№14), Фраттези (№7), Скамакка (№9);

Албания: Стракоша (№23), Джимсити (№6, капитан), Айети (№5), Митай (№3), Хюсай (№4), Рамадани (№20), Аслани (№21, капитан), Байрами (№10), Сефери (№15), Асани (№9), Броя (№11).

Сборную Италии на Евро-2024 возглавляет местный специалист Лучано Спаллети. Аналогичный пост в команде Албании занимает бразилец Силвиньо.

В группе B также выступают Испания и Хорватия. Их очный матч в рамках первого тура завершился разгромным поражением последних.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118054-stali-izvestny-startovye-sostavy-italii-i-albanii-na-match-evro-2024/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.