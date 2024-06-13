Футболист сборной Казахстана Рамазан Оразов официально стал игроком европейской команды

Полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов официально перешел из ФК "Актобе" в датский ФК "Силькеборг", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "красно-белых".

26-летний игрок перешел в "Актобе" в 2021 году и стал серебряным призером чемпионата Казахстана в 2022 году. Во всех турнирах в составе "красно-белых" он отыграл 49 матчей и сделал две результативные передачи.

Отмечается, что Рамазан Оразов присоединится к новой команде лишь 26 июня – после открытия летнего трансферного окна. Кроме того, ожидается, что игрок до перехода сможет принять участие во всех матчах в составе "Актобе".

На его счету один гол в 27 матчах за сборную Казахстана. Сумма трансфера в датскую команду пока неизвестна.

"Силькеборг" на данный момент занимает 6-е место в местном чемпионате, команда набрала 36 очков в 32 матчах. Клуб становился чемпионом Дании один раз – в сезоне 1993/94. Также в нынешнем году "Силькеборг" завоевал национальный Кубок, благодаря чему получил путевку в Лигу Европы.

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