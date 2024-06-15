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"Тобол" нанес "Кайрату" первое поражение при Кержакове

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Сербский футболист Игор Иванович
Игор Иванович. Фото: Пресс-служба ФК "Тобол"

Футболисты костанайского "Тобола" на своем поле обыграли алматинский "Кайрат" в матче 11-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на Центральном стадионе Костаная и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 31-й минуте забил сербский полузащитник Игор Иванович, реализовавший выход один на один. Изначально судейская бригада зафиксировала офсайд, но после просмотра видеоповтора гол был засчитан.

"Тобол" прервал серию из трех поражений в КПЛ. Команда набрала 15 очков после 10 матчей и поднялась на шестое место. В следующем туре костанайцы сыграют на выезде с "Атырау".

Для "Кайрата" поражение стало первым после прихода на пост главного тренера россиянина Александра Кержакова. Алматинцы прервали беспроигрышную серию в КПЛ из четырех матчей.

В их активе остались 18 очков после 11 встреч и промежуточная вторая позиция. Следующий тур команда пропустит.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118018-tobol-nanes-kayratu-pervoe-porazhenie-pri-kerzhakove/

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