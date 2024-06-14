Молодой звездой сборной Казахстана заинтересовались в зарубежном чемпионате

Полузащитником сборной Казахстана Адилетом Садыбековым интересуются клубы из Турции, заявили Vesti.kz представители футболиста из агентства PC Management.
В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел 13 матчей за алматинский "Кайрат", забил три мяча и отдал одну голевую передачу. В составе сборной Казахстана Садыбеков отметился одним голом в шести встречах.
"Адилет хорошо проявляет себя в нынешнем сезоне, и сейчас "Кайрат" не готов его куда-либо отпускать и хочет сохранить в составе. К нему присутствует интерес из Турции, но повторимся, что тут надо учитывать позицию "Кайрата", — заявили в агентстве.
Также там прокомментировали будущее Нуралы Алипа. Представители 24-летнего защитника сборной Казахстана сообщили, что в ближайшее время будет обсуждаться продление контракта с санкт-петербургским "Зенитом", который истекает через год.
"Интерес из других клубов есть, но на данный момент мы сконцентрированы на "Зените", — добавили в агентстве.
Авторитетный портал Transfermarkt на данный момент оценивает трансферную стоимость Садыбекова в 300 тысяч евро, Алипа — в три миллиона евро.
Напомним, в четверг было официально объявлено о переходе полузащитника сборной Казахстана Рамазана Оразова из "Актобе" в датский "Силькеборг".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2117559-molodoy-zvezdoy-sbornoy-kazahstana-zainteresovalis-v-zarubezhnom-chempionate/