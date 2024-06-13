Сборную Украины обеспечат особой защитой на Евро-2024

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Bild заявила, что для сборной Украины по футболу предусмотрят особые меры безопасности во время чемпионата Европы, передает NUR.KZ.
Континентальное первенство стартует в Германии в ночь с 14 на 15 июня по казахстанскому времени. Сборная Украины станет одной из 24 участниц.
"Конечно, эта команда особо защищена. Для нас это особенный вызов, и мы готовимся обеспечить безопасность для них", — сказала Фэзер.
Также министр назвала уровень террористической угрозы высоким. Однако, по словам Фэзер, нет "никаких конкретных причин" для беспокойства.
"Безопасность является нашим главным приоритетом. В течение нескольких лет полиция готовилась ко всем возможным событиям. Конечно, мы видим опасность исламистских нападений, насилия между жестокими хулиганами и другими фанатами, а также кибератак", — добавила Фэзер.
Чемпионат Европы по футболу в Германии продлится до 14 июля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2117187-sbornuyu-ukrainy-obespechat-osoboy-zashchitoy-na-evro-2024/