Сборную Украины обеспечат особой защитой на Евро-2024

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Bild заявила, что для сборной Украины по футболу предусмотрят особые меры безопасности во время чемпионата Европы, передает NUR.KZ.

Континентальное первенство стартует в Германии в ночь с 14 на 15 июня по казахстанскому времени. Сборная Украины станет одной из 24 участниц.

"Конечно, эта команда особо защищена. Для нас это особенный вызов, и мы готовимся обеспечить безопасность для них", — сказала Фэзер.

Также министр назвала уровень террористической угрозы высоким. Однако, по словам Фэзер, нет "никаких конкретных причин" для беспокойства.

"Безопасность является нашим главным приоритетом. В течение нескольких лет полиция готовилась ко всем возможным событиям. Конечно, мы видим опасность исламистских нападений, насилия между жестокими хулиганами и другими фанатами, а также кибератак", — добавила Фэзер.

Чемпионат Европы по футболу в Германии продлится до 14 июля.

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