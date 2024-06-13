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Сборную Украины обеспечат особой защитой на Евро-2024

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Сборная Украины по футболу в 2024 году
Сборная Украины по футболу. Фото: Daniel Karmann/picture alliance via Getty Images

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Bild заявила, что для сборной Украины по футболу предусмотрят особые меры безопасности во время чемпионата Европы, передает NUR.KZ.

Континентальное первенство стартует в Германии в ночь с 14 на 15 июня по казахстанскому времени. Сборная Украины станет одной из 24 участниц.

"Конечно, эта команда особо защищена. Для нас это особенный вызов, и мы готовимся обеспечить безопасность для них", — сказала Фэзер.

Также министр назвала уровень террористической угрозы высоким. Однако, по словам Фэзер, нет "никаких конкретных причин" для беспокойства.

"Безопасность является нашим главным приоритетом. В течение нескольких лет полиция готовилась ко всем возможным событиям. Конечно, мы видим опасность исламистских нападений, насилия между жестокими хулиганами и другими фанатами, а также кибератак", — добавила Фэзер.

Чемпионат Европы по футболу в Германии продлится до 14 июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2117187-sbornuyu-ukrainy-obespechat-osoboy-zashchitoy-na-evro-2024/

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