Рекорды Роналду и "нового Месси": интересные факты о Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024 года стартует в Германии в ночь с 14 на 15 июня по казахстанскому времени. NUR.KZ рассказывает примечательные статистические факты об этом турнире и его участниках.

Евро-2024 станет третьим, в котором будут играть 24 команда. Каждая может включить в заявку от 23 до 26 футболистов, трое из них должны быть вратарями.

Максимальную квоту заполнили все сборные, кроме Франции и Бельгии (по 25 игроков). Таким образом, всего в заявку на Евро-2024 попали 622 футболиста.

114 из них выступают за английские клубы — это наибольшее представительство по национальным лигам. Игроков из чемпионата Казахстана на Евро-2024 нет.

Среди клубов лидируют по этому показателю английский "Манчестер Сити" и итальянский "Интер" — по 13 футболистов из заявочных списков завершали сезон в этих командах.

В контексте тренерской географии выделяется Италия. Сразу пять специалистов из этой страны возглавляют национальные сборные, участвующие в Евро-2024. Один из них, Лучано Спаллетти, работает с самой командой Италии.

Возрастные рекорды

Самый юный футболист в заявках сборных — Ламин Ямал. Воспитанник "Барселоны" громко заявил о себе на взрослом уровне, что привело к многочисленным сравнениям с Лионелем Месси. Испанский форвард, как и аргентинец, обладает высококлассным скоростным дриблингом и демонстрирует высокую результативность.

На момент попадания в заявку на Евро-2024 Ямалу было 16 лет 337 дней. Если он выйдет на поле в матче турнира, то станет самым молодым футболистом в истории чемпионата Европы. Пока этот рекорд принадлежит польскому полузащитнику Кацперу Козловскому, который на Евро-2020 сыграл в возрасте 17 лет 246 дней.

Если Ямал забьет мяч, то также установит новое достижение. Пока самым молодым автором гола в истории турнира остается швейцарский форвард Йохан Фонлантен (Евро-2004, 18 лет 141 день).

Ламин Ямал. Фото: Alexander Scheuber/UEFA via Getty Images

Наиболее возрастной футболист в заявке предстоящих соревнований — Пепе. Португальскому защитнику 41 год 109 дней. При появлении на поле он побьет рекорд венгерского вратаря Габора Кирая (Евро-2016, 40 лет 86 дней). В случае гола — превзойдет достижение австрийского нападающего Ивицы Вастича (Евро-2008, 38 лет 257 дней).

А самый возрастной капитан национальных сборных на турнире в Германии — другой португалец Криштиану Роналду (39 лет). Наиболее молодым его коллегой будет 23-летний Доминик Собослаи — лидер команды Венгрии.

Ральф Рангник (сборная Австрии) — самый возрастной главный тренер на Евро-2024, ему почти 66 лет. Наиболее молодой — Юлиан Нагельсман (Германия), которому скоро исполнится 37 лет. Примечательно, что оба этих специалиста — немцы.

Роналду перепишет историю

Мало сомнений в том, что капитан сборной Португалии обновит ряд собственных мировых достижений. Роналду уже стал единственным футболистом, который примет участие в шести чемпионатах Европы.

Также на его счету наибольшее число сыгранных минут (2153) и матчей в роли капитана (16) на этом турнире. Никто чаще Роналду не участвовал в победных играх на чемпионатах Европы (12).

Разумеется, именно португалец — лучший бомбардир в истории этих соревнований. На его счету 14 голов в финальных стадиях Евро, он забивал на каждом чемпионате, в котором участвовал.

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