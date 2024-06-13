Отец Зайнутдинова отреагировал на слухи о переходе футболиста в чемпионат России

Батыржан Зайнутдинов, отец футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, ответил на слухи о возвращении сына в Российскую премьер-лигу, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что санкт-петербургский "Зенит" намерен приобрести Зайнутдинова, а также включить в сделку трансфер другого полузащитника стамбульского "Бешикташа" — португальца Жедсона Фернандеша. Потенциальная сумма обоих переходов оценивалась в 30 млн евро.

"У него (Бахтиера) контракт с "Бешикташем" до 2027 года. Он мне ничего не говорил о возвращении в российский чемпионат. Он мечтал играть в Европе, а в Россию всегда успеет вернуться. Мне неизвестно о его возможном возвращении", — сказал Зайнутдинов-старший.

Также отец лучшего бомбардира в истории сборной Казахстана отметил, что адаптация в Турции дается футболисту тяжелее из-за языкового аспекта, так как работа ведется на английском и турецком языках.

Ранее Зайнутдинов уже играл в Российской премьер-лиге. Полузащитник с 2020 по 2023 год выступал за московский ЦСКА, откуда и перешел в "Бешикташ" прошлым летом.

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