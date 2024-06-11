Футзальный "Кайрат" получил наказание после инцидента с Лео Игитой

Комитет по этике Казахстанской федерации футбола вынес решение в отношении неспортивного поведения игроков АФК "Кайрат", передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

"О рассмотрении вопроса касательно неспортивного поведения игроков футзального клуба «Кайрат», выразившееся в неуважении к атрибутике команд-соперниц.

Решение:

На АФК «Кайрат» наложить штраф в размере 500 МРП. АФК «Кайрат» оплатить штраф в срок до 10 июля 2024 года;

На генерального директора АФК «Кайрат» Кужанову А.М. наложить дисциплинарную санкцию в виде замечания;

Обязать АФК «Кайрат» найти инициаторов (провокаторов) вышеуказанного инцидента и провести с ними и иными болельщиками разъяснительную работу в рамках произошедшего, о результатах которых сообщить КФФ до 24 июня 2024 года", - гласит заявление Федерации.

Напомним, в воскресенье в Сети разошлись кадры, на которых видно, как Игита по пути к клубному автобусу алматинского "Кайрата" прошелся и станцевал на атрибутике команд "Актобе" и "Астана".

Ситуация привела к скандалу, спортсмен принес извинения в социальных сетях. Сообщество болельщиков "Актобе" выдвинуло требования после инцидента, среди которых значится лишение уроженца Бразилии гражданства Казахстана.

Затем, капитан национальной сборной Казахстана по футзалу Лео Игита совместно с другими спортсменами АФК "Кайрат" официально обратился к болельщикам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.