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Футзальный "Кайрат" получил наказание после инцидента с Лео Игитой

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Лео Игита
Лео Игита. Фото: instagram/afckairat

Комитет по этике Казахстанской федерации футбола вынес решение в отношении неспортивного поведения игроков АФК "Кайрат", передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

"О рассмотрении вопроса касательно неспортивного поведения игроков футзального клуба «Кайрат», выразившееся в неуважении к атрибутике команд-соперниц.

Решение:

На АФК «Кайрат» наложить штраф в размере 500 МРП. АФК «Кайрат» оплатить штраф в срок до 10 июля 2024 года;

На генерального директора АФК «Кайрат» Кужанову А.М. наложить дисциплинарную санкцию в виде замечания;

Обязать АФК «Кайрат» найти инициаторов (провокаторов) вышеуказанного инцидента и провести с ними и иными болельщиками разъяснительную работу в рамках произошедшего, о результатах которых сообщить КФФ до 24 июня 2024 года", - гласит заявление Федерации.

Напомним, в воскресенье в Сети разошлись кадры, на которых видно, как Игита по пути к клубному автобусу алматинского "Кайрата" прошелся и станцевал на атрибутике команд "Актобе" и "Астана".

Ситуация привела к скандалу, спортсмен принес извинения в социальных сетях. Сообщество болельщиков "Актобе" выдвинуло требования после инцидента, среди которых значится лишение уроженца Бразилии гражданства Казахстана.

Затем, капитан национальной сборной Казахстана по футзалу Лео Игита совместно с другими спортсменами АФК "Кайрат" официально обратился к болельщикам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2115696-futzalnyy-kayrat-poluchil-nakazanie-posle-incidenta-s-leo-igitoy/

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