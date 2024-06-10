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Лео Игита сделал официальное обращение после скандала с фанатами

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Игита
Игита. Фото: instagram/kazfutsal

Капитан национальной сборной Казахстана по футзалу Лео Игита совместно с другими спортсменами АФК "Кайрат" официально обратился к болельщикам, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram клуба.

«Я искренне сожалею о том, что вчера после второй финальной игры в Алматы произошла неприятная ситуация с атрибутикой футбольных клубов. Прошу прощения за неуважение и неосторожность ко всем казахстанским футбольным и футзальным клубам и их болельщикам, в частности футбольным клубам «Актобе» и «Астана».
Мы признаем, что такие события недопустимы в любой ситуации и что были действия, которые не вписывались в этические нормы. Я хотел, чтобы футзал развивался в нашей стране почти 15 лет, и уважение и дружба с соперниками всегда доминировали в нашем футзале.
Приносим извинения от своего имени и от имени коллектива «Кайрата», — заявил Лео Игита.

Напомним, в воскресенье в Сети разошлись кадры, на которых видно, как Игита по пути к клубному автобусу алматинского "Кайрата" прошелся и станцевал на атрибутике команд "Актобе" и "Астана".

Ситуация привела к скандалу, спортсмен принес извинения в социальных сетях. Сообщество болельщиков "Актобе" выдвинуло требования после инцидента, среди которых значится лишение уроженца Бразилии гражданства Казахстана.

По данному эпизоду сделали заявление также в Казахстанской федерации футбола.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2115234-leo-igita-sdelal-oficialnoe-obrashchenie-posle-skandala-s-fanatami/

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