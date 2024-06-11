Футболист сборной Казахстана не поможет команде в матче против Азербайджана

Защитник национальной сборной Казахстана по футболу Еркин Тапалов из-за травмы не примет участие в товарищеском матче против Азербайджана, передает NUR.KZ со ссылкой на SPORT+.

Футболист получил травму в игре против Армении, когда в подкате заблокировал опасный удар соперника. Тапалов не принимал участие в предыгровой тренировке и не сыграет в предстоящем контрольном матче.

Напомним, матч Азербайджан - Казахстан пройдет сегодня в 19:00 по казахстанском времени на нейтральном поле в венгерском городе Сомбатхее. Казахстанцы подходят к этому матчу на серии из трех поражений.

Ранее, стало известно, когда к работе со сборной Казахстана приступит новый главный тренер — россиянин Станислав Черчесов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.