Футболист сборной Казахстана не поможет команде в матче против Азербайджана

Защитник национальной сборной Казахстана по футболу Еркин Тапалов из-за травмы не примет участие в товарищеском матче против Азербайджана, передает NUR.KZ со ссылкой на SPORT+.
Футболист получил травму в игре против Армении, когда в подкате заблокировал опасный удар соперника. Тапалов не принимал участие в предыгровой тренировке и не сыграет в предстоящем контрольном матче.
Напомним, матч Азербайджан - Казахстан пройдет сегодня в 19:00 по казахстанском времени на нейтральном поле в венгерском городе Сомбатхее. Казахстанцы подходят к этому матчу на серии из трех поражений.
Ранее, стало известно, когда к работе со сборной Казахстана приступит новый главный тренер — россиянин Станислав Черчесов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2115687-futbolist-sbornoy-kazahstana-ne-pomozhet-komande-v-matche-protiv-azerbaydzhana/