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"Будет присутствовать в качестве зрителя": стало известно, когда Черчесов начнет работу со сборной Казахстана

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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов. Фото: пресс-служба КФФ

Глава Казахстанской Федерации футбола Адилет Барменкулов рассказал, когда Станислав Черчесов официально приступит к работе в качестве главного тренера сборной Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Напомним, экс-тренер сборной России пришел на смену Магомеду Адиеву 3 июня текущего года, однако в ближайшем товарищеском матче с Азербайджаном 11 июня команду будет готовить прежний тренерский штаб во главе с Русланом Балтиевым.

"Пока идет процедура подписания контракта между специалистом и федерацией. Обсуждаем все детали и нюансы. Думаю, с завтрашнего дня, 11 июня, Черчесов приступит к работе с национальной командой. Но на товарищеском матче против Азербайджана он будет присутствовать в качестве зрителя.

Полноценно о своей готовности Саламович скажет сам, у него есть личные вопросы, которые он уже решает, чтобы в ближайшее время переехать в Казахстан", — заявил Барменкулов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2115264-budet-prisutstvovat-v-kachestve-zritelya-stalo-izvestno-kogda-cherchesov-nachnet-rabotu-so-sbornoy-kazahstana/

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