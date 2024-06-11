"Давление только подстегивает наших ребят": Балтиев — о матче Казахстана с Азербайджаном

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Руслан Балтиев на пресс-конференции высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Азербайджана.

Соперники встретятся 11 июня на нейтральном поле в венгерском городе Сомбатхее. Казахстанцы подходят к этому матчу на серии из трех поражений.

"Любая игра национальной сборной — на победу. Какой бы соперник ни противостоял, наша команда всегда выходит на поле с одной целью — выиграть. Как сложится этот матч, мы не знаем. Посмотрим, как все будет в конкретный вечер.

Ребята готовы, очень много разговаривали на этот счет. Каждый из них понимает ответственность и то, что давно не выигрывали. Может быть, от этого идет определенное давление, но это только подстегивает наших ребят", — сказал Балтиев.

Также тренер вспомнил, что прежние противостояния сборных Казахстана и Азербайджана получались конкурентными. "Ожидаем, что и завтра будет непростой, тяжелый и интересный матч для обоих соперников", — добавил Балтиев.

Ранее стало известно, когда к работе со сборной Казахстана приступит новый главный тренер — россиянин Станислав Черчесов.

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