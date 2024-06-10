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Казахстанская федерация футбола сделала заявление о скандале с Лео Игитой

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Казахстанский футзалист Лео Игита
Лео Игита. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Пресс-служба Казахстанской федерации футбола (КФФ) опубликовала официальное заявление о ситуации с капитаном национальной сборной по футзалу Лео Игитой, передает NUR.KZ.

В воскресенье в Сети разошлись кадры, на которых видно, как Игита по пути к клубному автобусу алматинского "Кайрата" прошелся и станцевал на атрибутике команд "Актобе" и "Астана". Ситуация привела к скандалу, спортсмен принес извинения в социальных сетях.

Однако сообщество болельщиков "Актобе" выдвинуло требования после инцидента, среди которых значится лишение уроженца Бразилии гражданства Казахстана.

"Казахстанская федерация футбола заявляет, что произошедший инцидент с капитаном национальной сборной Казахстана и АФК "Кайрат" Лео Игитой, а также с другими игроками алматинского клуба будет рассмотрен соответствующим юридическим органом организации.
Федерация обеспокоена и считает подобные инциденты недопустимыми, прилагая все усилия для поддержания высокого уровня этики и профессионализма среди игроков, а также для предотвращения подобных случаев среди фанатов.
Будут изучены все обстоятельства и приняты соответствующие дисциплинарные меры", — заявили в КФФ.

Игита выступает за "Кайрат" с 2011 года, а за сборную Казахстана — с 2013-го. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2114982-kazahstanskaya-federaciya-futbola-sdelala-zayavlenie-o-skandale-s-leo-igitoy/

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