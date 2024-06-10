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Капитана сборной Казахстана по футзалу потребовали лишить гражданства после скандала

Опубликовано:

Қазақстандық футзалшы Лео Игита
Лео Игита. Фото: kff.kz

9 июня в Сети появились кадры, где капитан сборной Казахстана по футзалу и АФК "Кайрат" Лео Игита идет к клубному автобусу по атрибутике с изображением других команд местного чемпионата, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Скандальные кадры опубликованы в Instagram-аккаунте источника.

После этого спортсмен опубликовал извинения в разделе сторис.

"Извините, если задел болельщиков "Актобе" и "Астаны". Честно говоря, я не очень понял, о чем они просят. Одна ошибка, которая, безусловно, расстроила многих фанатов и меня - мне очень грустно из-за этого.

Простите меня, "Актобе" и "Астана", за то, что позировал на ваших шарфах. Это никогда не было моим истинным намерением. Все произошло очень быстро, и только после просмотра видео я понял, что это шарфы "Актобе" и "Астаны". В обоих городах ко мне всегда относились хорошо, и у меня не было причин делать злонамеренный жест против них.

Я люблю футзал Казахстана и горжусь тем, что в нашей стране развивается этот вид спорта. "Актобе", в частности, играет важную роль в этом развитии, и я благодарен актюбинцам за увлечение и страсть к футзалу. Извините. И максимум уважения всем!".

Также извинения были опубликованы и от всего АФК "Кайрат":

"Клуб “Кайрат Футзал” категорически против любых форм проявления неуважения и оскорблений по отношению к другим клубам. Мы искренне сожалеем об инциденте с атрибутикой футбольных клубов, случившемся сегодня после второго финального матча в Алматы.

От имени клуба мы приносим искренние извинения за поведение нескольких игроков нашего клуба, которые продемонстрировали неуважительное поведение, перед другими казахстанскими футбольными и футзальными клубами и их болельщиками, в частности, перед ФК “Актобе” и ФК “Астана”. Мы признаем, что такое поведение недопустимо ни при каких условиях и не красит ни одного из нас. Клуб примет соответствующие меры.

За все время существования клуба таких ситуаций не происходило и мы намерены и впредь недопускать такого. Клуб “Кайрат Футзал” выступает за развитие футзала в нашей стране и мы хотим, чтобы футзал был площадкой, где всегда царят уважение к соперникам и дружеские отношения, а все споры решаются в честной борьбе на паркете".

В Ассоциации футзала Казахстана заявили, что категорически против инцидента, а также займутся проведением всех действий по решению данного вопроса и недопущения подобных ситуаций в будущем.

Сообщество болельщиков "Актобе", которое насчитывает более 117 тысяч подписчиков, опубликовало заявление, в котором выдвигает пять требований по разрешению данной ситуации, среди них и лишение гражданства Казахстана капитана национальной сборной Лео Игиты.

Напомним, натурализованный бразильский футзалист выступает под флагом Казахстана с 2013 года, пять раз его признавали лучшим голкипером мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2114880-kapitana-sbornoy-kazahstana-po-futzalu-potrebovali-lishit-grazhdanstva-posle-skandala/

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