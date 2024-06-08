Видеообзор товарищеского матча Казахстан – Армения

QAZSPORT TV на своем официальном YouTube-канале опубликовал шестиминутное видео лучших моментов товарищеского матча сборной Казахстана по футболу с командой Армении, сообщает NUR.KZ.

Напомним, игра состоялась 7 июня в столице Армении Ереване. Казахстанская сборная потерпела гостевое поражение со счетом 1:2. Единственный гол в ворота соперника забил атакующий полузащитник Бауыржан Исламхан, для него это первый мяч за сборную за последние пять лет.

Также эта игра стала предпоследней для тренерского штаба, который работал с Магомедом Адиевым. Руководил командой исполняющий обязанности главного тренера Руслан Балтиев, он же будет коучем и в товарищеской игре с Азербайджаном 11 июня.

После этого матча Балтиев покинет сборную Казахстана вслед за Адиевым, а к работе приступит Станислав Черчесов и его штаб.

Ранее тренер сборной Казахстана объяснил, чего не хватило для победы над Арменией.

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