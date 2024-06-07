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Тренер сборной Казахстана объяснил, чего не хватило для победы над Арменией

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Казахстанский футбольный тренер Руслан Балтиев
Руслан Балтиев. Фото: Алексей Сисенбин / Казахстанская федерация футбола

Руслан Балтиев, готовивший сборную Казахстана по футболу к июньским товарищеским матчам, на пресс-конференции подвел итоги встречи с командой Армении, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники сыграли в пятницу в Ереване. Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

"Никому из сборной Казахстана не могу предъявить претензии по самоотдаче. Да, ошибки были, но это случается в любой игре. Потеря концентрации в двух эпизодах плюс нереализация своих моментов привели к такому результату. Создавали достаточное количество голевых моментов, но списывать на невезение не хочется. Где-то подвело мастерство.
У нас есть группа молодых футболистов, которые играют и, как мы видим на сегодняшний день, имеют большое будущее. Можем проверить в таких матчах, на каком уровне они находятся", — сказал Балтиев.

Сборная Казахстана 11 июня проведет еще одну товарищескую встречу — с Азербайджаном. После этого с национальной командой будет работать тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2114226-trener-sbornoy-kazahstana-obyasnil-chego-ne-hvatilo-dlya-pobedy-nad-armeniey/

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